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2 мая, 05:57

Госдеп: Закон об иноагентах угрожает планам Грузии по вступлению в ЕС и НАТО

Митинг против закона об иностранных агентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Митинг против закона об иностранных агентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Ситуация вокруг законопроекта об иностранных агентах угрожает планам Грузии по вступлению в НАТО и Евросоюз, заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. По его словам, политика официального Тбилиси несовместима с устремлениями страны к евроатлантической интеграции.

"Заявления и действия Правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", — сказал чиновник.

Миллер напомнил, что Штаты на протяжении 32 лет помогают экономике Грузии, однако та в ответ неверно характеризует это сотрудничество, подрывая его. Официальный представитель Госдепа добавил, что Вашингтон осуждает силовой разгон протестующих, выступающих против закона об иноагентах, который, в свою очередь, "вдохновлён" Россией.

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Напомним, в Тбилиси не стихают протесты против скандального законопроекта об иностранных агентах. Оппозиция считает, что его принятие собьёт Грузию с пути евроинтеграции. Несмотря на это, 2 мая документ приняли во втором чтении. Как отмечал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не собирается отказываться от планов на принятие законопроекта в третьем чтении.

Матвей Константинов
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