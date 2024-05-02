Госдеп: Закон об иноагентах угрожает планам Грузии по вступлению в ЕС и НАТО

Ситуация вокруг законопроекта об иностранных агентах угрожает планам Грузии по вступлению в НАТО и Евросоюз, заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. По его словам, политика официального Тбилиси несовместима с устремлениями страны к евроатлантической интеграции.

"Заявления и действия Правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", — сказал чиновник.

Миллер напомнил, что Штаты на протяжении 32 лет помогают экономике Грузии, однако та в ответ неверно характеризует это сотрудничество, подрывая его. Официальный представитель Госдепа добавил, что Вашингтон осуждает силовой разгон протестующих, выступающих против закона об иноагентах, который, в свою очередь, "вдохновлён" Россией.