В Тбилиси, на митинге против законопроекта об иноагентах, полиция задержала гражданина Молдавии
В Тбилиси задержали одного из организаторов митинга против закона об иноагентах
В ходе митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, у здания парламента, задержан гражданин Молдавии за потасовку с полицией. Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".
Задержанного гражданина, фамилия которого Адамия, называют одним из организаторов митингов. По данным телеканала, он сначала оскорбил стражей порядка, а затем использовал против них перцовый газ. Возникла потасовка, правоохранители задержали его и ещё несколько человек. По какой статье задержан гражданин Молдавии, пока не уточняется. На данный момент обстановка у здания парламента спокойная.
Тем временем Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание.
Напомним, что акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Тбилиси. Но местные депутаты не обращают внимания на протестующих, одобрительно высказываясь в адрес инициативы. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицией. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики.
ТАСС / Инна Кукуджанова