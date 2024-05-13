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13 мая, 05:39

В Тбилиси, на митинге против законопроекта об иноагентах, полиция задержала гражданина Молдавии

В Тбилиси задержали одного из организаторов митинга против закона об иноагентах

В ходе митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, у здания парламента, задержан гражданин Молдавии за потасовку с полицией. Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Задержанного гражданина, фамилия которого Адамия, называют одним из организаторов митингов. По данным телеканала, он сначала оскорбил стражей порядка, а затем использовал против них перцовый газ. Возникла потасовка, правоохранители задержали его и ещё несколько человек. По какой статье задержан гражданин Молдавии, пока не уточняется. На данный момент обстановка у здания парламента спокойная.

Тем временем Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание.

В Грузии полиция жёстко оттеснила митингующую толпу от здания парламента
В Грузии полиция жёстко оттеснила митингующую толпу от здания парламента

Напомним, что акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Тбилиси. Но местные депутаты не обращают внимания на протестующих, одобрительно высказываясь в адрес инициативы. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицией. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики.

Обложка ©

ТАСС / Инна Кукуджанова

Иван Косицын
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