В Тбилиси, на митинге против законопроекта об иноагентах, полиция задержала гражданина Молдавии

В ходе митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, у здания парламента, задержан гражданин Молдавии за потасовку с полицией. Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Задержанного гражданина, фамилия которого Адамия, называют одним из организаторов митингов. По данным телеканала, он сначала оскорбил стражей порядка, а затем использовал против них перцовый газ. Возникла потасовка, правоохранители задержали его и ещё несколько человек. По какой статье задержан гражданин Молдавии, пока не уточняется. На данный момент обстановка у здания парламента спокойная.