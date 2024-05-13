В Грузии полиция жёстко оттеснила митингующую толпу от здания парламента
В Грузии полиции удалось оттеснить от здания парламента толпу протестующих против закона об иностранных агентах. Произошло это довольно жёстко. В самом здании должно состояться рассмотрение этой инициативы в третьем чтении. На площади на всякий случай развернули водомёт и спецназ, но пока ничего из этого не понадобилось. Как пишет Inter Press News, у здания парламента случились столкновения правоохранителей и протестующих.
В Тбилиси, у здания парламента, полиция жёстко оттесняет участников протеста против принятия закона об иностранных агентах. Видео © X / SamBayramova
У здания парламента толпа собралась ещё с вечера 13 мая. С собой люди взяли противогазы и всё то, что, по их мнению, поможет им оставаться в безопасности. Поначалу протестующие вскинули руки в знак того, что протест — мирный. А в 5:30 по местному времени (в 4:30 по московскому) правоохранители развернули водомёты. Затем уже появился спецназ и оттеснил толпу от ворот. Водомёты задействованы не были.
Сейчас обстановка в грузинской столице спокойная, сообщает ТАСС. Протестующие находятся на проспекте Руставели, у фасада здания, и около улиц 9 Апреля и Чичинадзе, которые ведут к служебным входам. Там же находятся представители грузинской оппозиции.
Антиправительственные акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Тбилиси. Но местные депутаты не обращают внимания на протестующих, одобрительно высказываясь в адрес инициативы. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицией. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики.
X / SamBayramova