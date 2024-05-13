В Грузии полиция жёстко оттеснила митингующую толпу от здания парламента

В Грузии полиции удалось оттеснить от здания парламента толпу протестующих против закона об иностранных агентах. Произошло это довольно жёстко. В самом здании должно состояться рассмотрение этой инициативы в третьем чтении. На площади на всякий случай развернули водомёт и спецназ, но пока ничего из этого не понадобилось. Как пишет Inter Press News, у здания парламента случились столкновения правоохранителей и протестующих.

В Тбилиси, у здания парламента, полиция жёстко оттесняет участников протеста против принятия закона об иностранных агентах. Видео © X / SamBayramova

У здания парламента толпа собралась ещё с вечера 13 мая. С собой люди взяли противогазы и всё то, что, по их мнению, поможет им оставаться в безопасности. Поначалу протестующие вскинули руки в знак того, что протест — мирный. А в 5:30 по местному времени (в 4:30 по московскому) правоохранители развернули водомёты. Затем уже появился спецназ и оттеснил толпу от ворот. Водомёты задействованы не были.