Массовая акция против закона об иноагентах проходит на площади Европы в Тбилиси

Тысячи сторонников грузинской оппозиции вновь вышли на улицы Тбилиси с целью склонить власти к отказу от нашумевшего законопроекта об иноагентах. Митингующие начали марш с трёх локаций одновременно, собравшись на площади Европы.

Массовая акция против закона об иноагентах проходит на площади Европы в Грузии. Видео © X / Tornike Mandaria

Местами сбора стали площадь Первой Республики, площадь Марджанишвили и станция метро "300 Арагвели". Оттуда сторонники евроинтеграции республики двинулись к конечной точке, перекрыв важнейшие транспортные узлы столицы. Полиция внимательно следила за маршем, но до стычек дело не дошло. На площади Европы в это время запланирован концерт с участием звёзд грузинской эстрады.