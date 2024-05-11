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11 мая, 18:32

Массовая акция против закона об иноагентах проходит на площади Европы в Тбилиси

Тысячи сторонников грузинской оппозиции вновь вышли на улицы Тбилиси с целью склонить власти к отказу от нашумевшего законопроекта об иноагентах. Митингующие начали марш с трёх локаций одновременно, собравшись на площади Европы.

Массовая акция против закона об иноагентах проходит на площади Европы в Грузии. Видео © X / Tornike Mandaria

Местами сбора стали площадь Первой Республики, площадь Марджанишвили и станция метро "300 Арагвели". Оттуда сторонники евроинтеграции республики двинулись к конечной точке, перекрыв важнейшие транспортные узлы столицы. Полиция внимательно следила за маршем, но до стычек дело не дошло. На площади Европы в это время запланирован концерт с участием звёзд грузинской эстрады.

На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Хабеишвили
На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Хабеишвили

Антиправительственные акции из-за скандального законопроекта об иноагентах сотрясают Тбилиси уже несколько месяцев. Впрочем, депутаты грузинского парламента не обращают внимания на протестующих, одобрительно высказываясь в адрес инициативы. Нередко митинги заканчиваются жёсткими столкновениями с полицией. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики.

Обложка ©

X / Tornike Mandaria

Илья Пушкарев
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