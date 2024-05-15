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14 мая, 21:51

США пригрозили Грузии пересмотром отношений из-за закона об иноагентах

Белый дом: США пересмотрят отношения с Грузией из-за закона об иноагентах

Вашингтон в корне пересмотрит отношения с Грузией, если грузинский лидер Саломе Зурабишвили не наложит вето на закон об иноагентах. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представителя Белого дома, США будут наблюдать за тем, как поступит парламент Грузии в данной ситуации. Вашингтон рассчитывает, что Зурабишвили наложит вето на этот закон.

"Если законопроект пройдёт, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией", — предупредила Жан-Пьер.

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Напомним, что 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента. Разногласия из-за закона вызваны тем, что, по мнению оппозиции, его принятие отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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