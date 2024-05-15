США пригрозили Грузии пересмотром отношений из-за закона об иноагентах
Белый дом: США пересмотрят отношения с Грузией из-за закона об иноагентах
Вашингтон в корне пересмотрит отношения с Грузией, если грузинский лидер Саломе Зурабишвили не наложит вето на закон об иноагентах. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам представителя Белого дома, США будут наблюдать за тем, как поступит парламент Грузии в данной ситуации. Вашингтон рассчитывает, что Зурабишвили наложит вето на этот закон.
"Если законопроект пройдёт, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией", — предупредила Жан-Пьер.
Напомним, что 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента. Разногласия из-за закона вызваны тем, что, по мнению оппозиции, его принятие отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов.
Shutterstock / FOTODOM