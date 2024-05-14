США пригрозили Грузии санкциями за "подрыв демократии"
О'Брайен: США введут санкции против Грузии, если там будет подорвана демократия
США намерены ввести санкции в отношении властей Грузии, если там будет "подорвана демократия". С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Речь идёт о сохранении в прежнем виде принятого в окончательном чтении законопроекта об иноагентах.
"Если закон [об иноагентах в Грузии] продвинется без согласования с нормами Евросоюза и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения", — отметил он в ходе пресс-конференции в Тбилиси.
По словам координатора по санкциям, речь идёт о финансовых ограничениях и запретах на поездки. Причём санкции в таком случае будут вводиться не только в отношении конкретных представителей руководства Грузии, но и их семей. Кроме того, помощник госсекретаря США указал на опасность принятия закона для партнёрских отношений между Тбилиси и Вашингтоном.
Как сообщал Life.ru, в последние несколько месяцев в Грузии проходят акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. По мнению оппозиции, его принятие отдалит республику от вступления в Евросоюз, но парламентское большинство продолжает придерживаться своей позиции. Зачастую протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими, Так, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев. 14 мая Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента.
Это уже не первый раз, когда США грозят Грузии санкциями. О том, что Вашингтон задумывался об ограничениях против Тбилиси, сообщалось ещё в марте прошлого года.
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