США пригрозили Грузии санкциями за "подрыв демократии"

США намерены ввести санкции в отношении властей Грузии, если там будет "подорвана демократия". С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Речь идёт о сохранении в прежнем виде принятого в окончательном чтении законопроекта об иноагентах.

"Если закон [об иноагентах в Грузии] продвинется без согласования с нормами Евросоюза и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения", — отметил он в ходе пресс-конференции в Тбилиси.

По словам координатора по санкциям, речь идёт о финансовых ограничениях и запретах на поездки. Причём санкции в таком случае будут вводиться не только в отношении конкретных представителей руководства Грузии, но и их семей. Кроме того, помощник госсекретаря США указал на опасность принятия закона для партнёрских отношений между Тбилиси и Вашингтоном.