В Тбилиси агрессивные протестующие напали на российскую журналистку
В Тбилиси протестующие напали на корреспондента телеканала "Звезда" у парламента
Журналистка телеканала "Звезда" Катерина Радомская, на которую напали в Грузии. Обложка © Telegram / Zvezdanews
Протестующие из-за законопроекта об иноагентах напали на корреспондента телеканала "Звезда" Катерину Радомскую около здания парламента в Тбилиси. Митингующие толкнули журналистку и всячески её оскорбляли — это попало на камеру оператора.
Протестующие в Грузии напали на корреспондента телеканала "Звезда" Катерину
Радомскую. Видео © Telegram / Zvezdanews
Один из протестующих выучил по-русски лишь матерные слова и без перерыва их выкрикивал. Кроме того, мужчина, как и многие митингующие, показывал средний палец в камеру.
Напомним, в последние несколько месяцев в Грузии регулярно проходят акции протеста из-за законопроекта об иноагентах. По мнению оппозиции, его принятие отдалит республику от вступления в Евросоюз, однако парламентское большинство продолжает придерживаться своей позиции. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими. При этом в травмпункты попадают как сторонники оппозиции, так и силовики. Так, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев. 14 мая Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента.