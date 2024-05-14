В Тбилиси агрессивные протестующие напали на российскую журналистку

Протестующие из-за законопроекта об иноагентах напали на корреспондента телеканала "Звезда" Катерину Радомскую около здания парламента в Тбилиси. Митингующие толкнули журналистку и всячески её оскорбляли — это попало на камеру оператора.

Один из протестующих выучил по-русски лишь матерные слова и без перерыва их выкрикивал. Кроме того, мужчина, как и многие митингующие, показывал средний палец в камеру.