Зеленский заявил, что Запад не разрешает Киеву бить по России своим оружием

Владимир Зеленский заявил, что Запад не разрешает Киеву наносить удары по территории России своим оружием. По его словам, Украина якобы так никогда не делала.

"Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объём вооружений", — сказал Зеленский в интервью Reuters.