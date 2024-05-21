Зеленский заявил, что Запад не разрешает Киеву бить по России своим оружием
Владимир Зеленский заявил, что Запад не разрешает Киеву наносить удары по территории России своим оружием. По его словам, Украина якобы так никогда не делала.
"Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объём вооружений", — сказал Зеленский в интервью Reuters.
При этом он добавил, что Киев обсуждает с партнёрами использование западного оружия для атак на военную технику России на границе и на территории РФ, но "пока ничего положительного нет".
Несмотря на заявления Зеленского, ВСУ регулярно обстреливают территорию России западным оружием. Так, например 14 мая Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили 25 снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью, а 19 мая над тремя регионами России были сбиты девять ракет ATACMS американского производства и 61 дрон.
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