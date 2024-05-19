В Британии объяснили, почему Германия не торопится передавать ракеты Taurus Украине
Глава МО Британии Шэппс: ФРГ не хочет давать Киеву ракеты Taurus из-за Крыма
Ракета Taurus. Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina
Германия не торопится передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как опасается, что это вооружение применят для атак по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, призвав Берлин изменить позицию по этому вопросу.
"Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали согласия] на применение [ракет для ударов] по Крыму, но они [в итоге] последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины. Поэтому мы дали такие разрешения", — указал Шэппс в интервью телеканалу Sky News.
Министр обороны Британии призвал Германию снять ограничения на удары по российскому полуострову. Шэппс хотел бы, чтобы ФРГ передала Киеву дальнобойные ракеты, при этом политик отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне российской территории.
По слова Шэппса, для стран Запада украинский конфликт является "экзистенциальной битвой" за "мировой порядок" и "саму демократию". Британский министр обороны пожаловался, что российские войска успешно продвигаются на территории Харьковской области. По его словам, во всём виновата задержка со стороны США дополнительной помощи Киеву. Вместе с тем министр обороны отметил, что ВСУ смогут отразить атаки в Харьковской области, однако бойцов ждут "сложные недели".
А ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными разговоры о передаче Киеву крылатых ракет Taurus на фоне уже существующих объёмов поставок немецкой военной продукции Украине. По его словам, Берлин с начала конфликта отправил украинским войскам оружие на 28 миллиардов евро. Ни одна другая страна в Европе даже не приблизилась к этой внушительной сумме, отметил политик. В конце марта стало известно, что Германия вовсе перестала выпускать указанные ракеты из-за отсутствия спроса.