В Лондоне испугались военного ответа России на поставки Киеву ракет большой дальности

В британском парламенте всерьёз обеспокоились рисками военного ответа России на поставки Украине ракет Storm Shadow. Об этом сообщает RT со ссылкой на парламентский запрос министру обороны королевства Гранту Шэппсу, который ему направил парламентарий от лейбористов Фабиан Хэмильтон.

Цель документа — узнать у министра обороны, как он сам оценивает потенциальные "последствия своей политики на фоне угрозы возможного военного ответа России после того, как Великобритания предоставила Киеву ракеты большой дальности".