В Лондоне испугались военного ответа России на поставки Киеву ракет большой дальности
Депутат Хэмильтон направил запрос министру обороны Британии из-за Storm Shadow
В британском парламенте всерьёз обеспокоились рисками военного ответа России на поставки Украине ракет Storm Shadow. Об этом сообщает RT со ссылкой на парламентский запрос министру обороны королевства Гранту Шэппсу, который ему направил парламентарий от лейбористов Фабиан Хэмильтон.
Цель документа — узнать у министра обороны, как он сам оценивает потенциальные "последствия своей политики на фоне угрозы возможного военного ответа России после того, как Великобритания предоставила Киеву ракеты большой дальности".
Ранее российский МИД пригрозил, что военные объекты Британии могут стать целями наших военных. А послу Великобритании Найджелу Кейси, который был вызван в МИД, выражен решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по России британским оружием.
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