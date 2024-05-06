МИД выразил протест послу Британии из-за слов Кэмерона об ударах по России и пригрозил ответом

Послу Великобритании Найджелу Кейси, который был вызван в МИД РФ в понедельник, 6 мая, выражен решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по России британским оружием.

В ведомстве заявили дипломату, что враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее звучавшим заверениям Лондона о том, что переданные Киеву крылатые ракеты ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.

"Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", — подчеркнули в МИД.

Дипломату указали на то, что Москва рассматривает эти слова Кэмерона как подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева.