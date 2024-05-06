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6 мая, 13:31

МИД выразил протест послу Британии из-за слов Кэмерона об ударах по России и пригрозил ответом

МИД: РФ может ответить ударами по британским военным объектам на Украине

Послу Великобритании Найджелу Кейси, который был вызван в МИД РФ в понедельник, 6 мая, выражен решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по России британским оружием.

В ведомстве заявили дипломату, что враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее звучавшим заверениям Лондона о том, что переданные Киеву крылатые ракеты ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.

"Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", — подчеркнули в МИД.

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Дипломату указали на то, что Москва рассматривает эти слова Кэмерона как подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева.

"Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона", — говорится в заявлении российского МИД.

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Напомним, ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали такие заявления Кэмерона прямой эскалацией.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова
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