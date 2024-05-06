МИД выразил протест послу Британии из-за слов Кэмерона об ударах по России и пригрозил ответом
МИД: РФ может ответить ударами по британским военным объектам на Украине
Послу Великобритании Найджелу Кейси, который был вызван в МИД РФ в понедельник, 6 мая, выражен решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по России британским оружием.
В ведомстве заявили дипломату, что враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее звучавшим заверениям Лондона о том, что переданные Киеву крылатые ракеты ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.
"Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", — подчеркнули в МИД.
Дипломату указали на то, что Москва рассматривает эти слова Кэмерона как подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева.
"Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона", — говорится в заявлении российского МИД.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали такие заявления Кэмерона прямой эскалацией.
ТАСС / Владимир Смирнов