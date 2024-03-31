Германия перестала выпускать ракеты Taurus

В ФРГ прекратили выпуск крылатых ракет класса "воздух – земля" Taurus из-за того, что на них нет действующих заказов. Об этом сообщил глава германского подразделения оборонного концерна – производителя MBDA Томас Готтшильд в беседе с газетой Augsburger Allgemeine.

"Для нашей отрасли проблема, когда производство, как с Taurus, прервано, ведь наши поставщики, часто малые и средние компании, в таких случаях приостанавливают производство", — отметил топ-менеджер.

Он заявил, что компания MBDA продолжает добиваться ускорения принятия решений властями государства по контрактам.

"В этом отношении мы в Германии можем быть гораздо лучше и быстрее", — утверждает Готтшильд.

По его словам, поступление новых заказов предусматривает выстраивание нового производственного процесса компаниями-партнёрами. При этом в мире есть спрос на комплектующие, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, поэтому регулярный темп поставок может нарушаться.