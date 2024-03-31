Германия перестала выпускать ракеты Taurus
В ФРГ прекратили выпуск крылатых ракет класса "воздух – земля" Taurus из-за того, что на них нет действующих заказов. Об этом сообщил глава германского подразделения оборонного концерна – производителя MBDA Томас Готтшильд в беседе с газетой Augsburger Allgemeine.
"Для нашей отрасли проблема, когда производство, как с Taurus, прервано, ведь наши поставщики, часто малые и средние компании, в таких случаях приостанавливают производство", — отметил топ-менеджер.
Он заявил, что компания MBDA продолжает добиваться ускорения принятия решений властями государства по контрактам.
"В этом отношении мы в Германии можем быть гораздо лучше и быстрее", — утверждает Готтшильд.
По его словам, поступление новых заказов предусматривает выстраивание нового производственного процесса компаниями-партнёрами. При этом в мире есть спрос на комплектующие, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, поэтому регулярный темп поставок может нарушаться.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц назвал смешными разговоры о передаче Киеву крылатых ракет Taurus на фоне уже существующих объёмов поставок немецкой военной продукции Украине. По его словам, Германия с начала конфликта отправила ВСУ оружия на 28 миллиардов евро. Ни одна другая европейская страна не приблизилась к этой внушительной сумме, считает политик.
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