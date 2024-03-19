Шольц назвал смешными разговоры о поставках ракет Taurus Киеву

"Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть ещё смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности. <...> Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают", — приводит издание Handelsblatt слова Шольца.