Шольц назвал смешными разговоры о поставках ракет Taurus Киеву
Разговоры о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus смешны с учётом того, какие большие объёмы помощи Берлин оказывает Киеву. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
"Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть ещё смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности. <...> Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают", — приводит издание Handelsblatt слова Шольца.
Немецкий канцлер напомнил, что с начала украинского конфликта Берлин оказал различную помощь Киеву в размере 28 миллиардов евро. Как он подчеркнул, данная сумма гораздо внушительнее тех, что передавали украинской стороне другие европейские страны. Также Шольц добавил, что требования некоторых политиков о немедленных поставках оружия Незалежной вовсе "не впечатляют" его.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкие парламентарии в очередной раз большинством голосов не поддержали поставки Taurus ВСУ. Вместе с этим западные СМИ узнали о тайных планах действующей главы МИД ФРГ Анналены Бербок всё же отправить их киевскому режиму. Выяснилось, что она будет пытаться это сделать в обход "красных линий" Шольца.
TACC / picture alliance / Florian Gaert