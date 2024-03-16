Немецкие СМИ узнали о тайных планах Бербок по отправке ракет Taurus на Украину

Немецкие средства массовой информации узнали о тайных планах действующей главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок отправить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. Как пишет журнал Der Spiegel, она будет пытаться это сделать в обход "красных линий" федерального канцлера Олафа Шольца.

Журналисты утверждают, что, согласно одному из вариантов развития событий, было предложено передать немецкие крылатые ракеты украинским войскам через Соединённое Королевство. Пока этот план не был одобрен главой Правительства ФРГ, так как загвоздкой остаётся вопрос контроля за этим вооружением, а он, как утверждается в материале, невозможен без военных из Германии.

Помимо того, некоторые эксперты утверждают, что ракеты Taurus могут быть задействованы в полном объёме только после их "настройки" военнослужащими Бундесвера. В статье говорится, что только при их участии боеприпас сможет миновать радары противника, "обогнуть" позиции ПВО и поразить цель с точностью менее трёх метров.