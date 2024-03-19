Шольц кинул Украину с ракетами Taurus и выправил рейтинг СДПГ

Социал-демократическая партия Германии стала чуть популярнее в ФРГ после решения канцлера Олафа Шольца не отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Такими данными со ссылкой на актуальный опрос социологического института Insa поделилась газета Bild.

Согласно последнему социсследованию, сейчас СДПГ готовы поддержать 16% немцев. Ещё популярность подросла у "Альтернативы для Германии", сторонниками которой стали 19,5% граждан. В то же время рейтинг оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов претерпел снижение, упав ниже отметки 30%. Схожая история с зелёными — за них проголосовали лишь 12% респондентов.

"Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет. Избиратели СДПГ и АдГ настроены против поставок крылатых ракет. Это однозначно", — высказался об итогах исследования глава Insa Херман Бинкерт.