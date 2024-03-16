Применение произведённых в Германии крылатых ракет по территории России равносильно объявлению войны, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. По её словам, настойчиво требуемые Киевом Taurus являются границей, которую Берлину лучше не пересекать.

"Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую становишься участником конфликта", — сказала она в интервью Rheinische Post.

Политик считает, что если мирные переговоры по достижению мира на Украине не начнутся в ближайшее время, то Незалежная может лишиться ещё больших территорий. Причём причина конфликта, напомнила она, не в самом существовании Украины, а в её евроатлантических стремлениях. Вагенкнехт призывает предложить РФ остановку поставок вооружения ВСУ в обмен на немедленное прекращение огня и старт мирного процесса.