"Сложный процесс": Раскрыты причины отказа Германии поставить Taurus Украине

Власти Германии отказываются передать ВСУ крылатые ракеты "воздух – земля" Taurus, так как это противоречит интересам безопасности ФРГ, пишет новостной портал T-Online.

В материале указано, что на этой неделе генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер выступил с докладом о Taurus на закрытом заседании комитета по обороне Бундестага. От прослушивания 20-минутного выступления инспектора у некоторых депутатов "отвисла челюсть", утверждают авторы.

"Генеральный инспектор, по всей видимости, подробно проинформировал депутатов о том, что использование Taurus является более сложным процессом, чем многим представлялось ранее", — сообщает портал.

По данным издания, чтобы удачно применить Taurus, требуются значительные объёмы информации, которые должны обрабатывать специальные технические системы, количество которых сейчас ограничено. Согласно сведениям информированных источников, если сейчас будет принято решение о поставках Украине этих ракет, они больше не будут доступны Бундесверу.