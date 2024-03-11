Бербок допустила "параллельный импорт" ракет Taurus на Украину через Британию
Бербок допустила продажу ракет Taurus Британии для последующей передачи Украине
Закупка Великобританией немецких ракет Taurus для последующей передачи их Украине могла бы стать удобным для ФРГ решением спорного вопроса о поставках дальнобойных вооружений ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя предложение своего коллеги из Британии Дэвида Кэмерона.
"Это был бы вариант", — сказала глава германской дипломатии, добавив, что "круговые обмены" оружием уже проводились в прошлом.
Напомним, 9 марта Дэвид Кэмерон выразил желание Лондона помочь Берлину в осуществлении поставок ракет Taurus Незалежной. Глава британского МИД почему-то полагает, что поставки дальнобойных вооружений не станут причиной для обострения конфликта на Украине, тем более, отметил он, что ВСУ якобы можно ограничить в их применении. Что ещё более удивительно, так это слова Кэмерона о доверии Лондона Киеву в вопросе выбора целей.
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