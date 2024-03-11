Закупка Великобританией немецких ракет Taurus для последующей передачи их Украине могла бы стать удобным для ФРГ решением спорного вопроса о поставках дальнобойных вооружений ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя предложение своего коллеги из Британии Дэвида Кэмерона.

"Это был бы вариант", — сказала глава германской дипломатии, добавив, что "круговые обмены" оружием уже проводились в прошлом.

Напомним, 9 марта Дэвид Кэмерон выразил желание Лондона помочь Берлину в осуществлении поставок ракет Taurus Незалежной. Глава британского МИД почему-то полагает, что поставки дальнобойных вооружений не станут причиной для обострения конфликта на Украине, тем более, отметил он, что ВСУ якобы можно ограничить в их применении. Что ещё более удивительно, так это слова Кэмерона о доверии Лондона Киеву в вопросе выбора целей.