Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи отразили удары ВСУ ракетами и беспилотниками в трёх регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон были уничтожены над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Белгородской областью, а над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 БПЛА.
Один из сбитых дронов в Краснодарском крае упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Возгорания не произошло.
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ТАСС / Николай Гынгазов