Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи отразили удары ВСУ ракетами и беспилотниками в трёх регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон были уничтожены над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Белгородской областью, а над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 БПЛА.