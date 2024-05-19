Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 04:29

Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи отразили удары ВСУ ракетами и беспилотниками в трёх регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон были уничтожены над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Белгородской областью, а над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 БПЛА.

Американский дрон летал над Чёрным морем в момент атаки ВСУ на Россию
Американский дрон летал над Чёрным морем в момент атаки ВСУ на Россию

Один из сбитых дронов в Краснодарском крае упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Возгорания не произошло.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Белгородская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров