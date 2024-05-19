Американский дрон летал над Чёрным морем в момент атаки ВСУ на Россию
RQ-4 Global Hawk. Обложка © Flickr / US Air Force
Реактивный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже несколько часов курсирует над нейтральными водами Чёрного моря. По данным SHOT, именно разведывательный дрон США в ночь на воскресенье наводил украинские БПЛА на объекты в России.
Летательный аппарат совершил взлёт ещё в 22:00 с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Согласно сервису Flightradar24, на некоторых участках маршрута, находящихся на минимальном удалении от Крыма, RQ-4 отключал транспондер.
Дрон США над Чёрным морем наводил украинские БПЛА на цели в России. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что несколькими часами ранее российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. По завершении боя город оказался усеян кассетными суббоеприпасами.