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19 мая, 02:49

Американский дрон летал над Чёрным морем в момент атаки ВСУ на Россию

RQ-4 Global Hawk. Обложка © Flickr / US Air Force

RQ-4 Global Hawk. Обложка © Flickr / US Air Force

Реактивный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже несколько часов курсирует над нейтральными водами Чёрного моря. По данным SHOT, именно разведывательный дрон США в ночь на воскресенье наводил украинские БПЛА на объекты в России.

Летательный аппарат совершил взлёт ещё в 22:00 с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Согласно сервису Flightradar24, на некоторых участках маршрута, находящихся на минимальном удалении от Крыма, RQ-4 отключал транспондер.

Дрон США над Чёрным морем наводил украинские БПЛА на цели в России. Видео © Telegram / SHOT

Дрон ВСУ упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Дрон ВСУ упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Напомним, что несколькими часами ранее российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. По завершении боя город оказался усеян кассетными суббоеприпасами.

Илья Пушкарев
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