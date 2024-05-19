Дрон ВСУ упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Вооружённые силы Украины в ночь на воскресенье предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили в небе не меньше десяти беспилотников, сообщили в оперштабе.
Один из дронов упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. К счастью, никто не пострадал. Возгорания НПЗ также не произошло.
"В Кущёвском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населённых пунктов. Идёт ликвидация, пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении.
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