Дрон ВСУ упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Вооружённые силы Украины в ночь на воскресенье предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили в небе не меньше десяти беспилотников, сообщили в оперштабе.

Один из дронов упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. К счастью, никто не пострадал. Возгорания НПЗ также не произошло.