В Севастополе находят суббоеприпасы после отражения ракетной атаки

Ракетная атака киевского режима на Севастополь отражена, заявил губернатор Михаил Развожаев. Экстренные службы города получают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, написал он в телеграм-канале.

"Напоминаю всем: к суббоеприпасам нельзя подходить и тем более их нельзя поднимать!" — предупредил чиновник.

Развожаев призвал сразу же набирать 112 при обнаружении подозрительных предметов. Спасатели оперативно прибудут на место и обезвредят взрывоопасную находку.