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Регион
18 мая, 22:53

В Севастополе находят суббоеприпасы после отражения ракетной атаки

Ракетная атака киевского режима на Севастополь отражена, заявил губернатор Михаил Развожаев. Экстренные службы города получают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, написал он в телеграм-канале.

"Напоминаю всем: к суббоеприпасам нельзя подходить и тем более их нельзя поднимать!" — предупредил чиновник.

Развожаев призвал сразу же набирать 112 при обнаружении подозрительных предметов. Спасатели оперативно прибудут на место и обезвредят взрывоопасную находку.

Системы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
Системы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь

Ранее Life.ru сообщал о налёте украинских дронов-камикадзе на Белгородскую область. К счастью, обошлось без жертв. Пострадало два человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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