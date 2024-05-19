Два человека ранило в белгородском селе Петровка при ударе дрона-камикадзе
ВСУ обстреляли с помощью дрона-камикадзе село Петровка Белгородского района. Из-за сброса взрывного устройства пострадали мужчина и женщина: они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения разных частей тела, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Бригадами скорой они доставлены в больницу № 2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнил Гладков.
Ранее ВСУ также обстреляли Белгородскую область дронами-камикадзе, ударив по мирным гражданам. Не обошлось без жертв: один из беспилотников попал в автомобиль, где находились семья из трёх человек и водитель. В результате взрыва мама скончалась на месте трагедии, а четырёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы. Пытаясь спасти сына, отец на попутном транспорте добрался до больницы и передал малыша медикам, но было уже слишком поздно.
Shutterstock / FOTODOM