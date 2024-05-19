Два человека ранило в белгородском селе Петровка при ударе дрона-камикадзе

Ранее ВСУ также обстреляли Белгородскую область дронами-камикадзе, ударив по мирным гражданам. Не обошлось без жертв: один из беспилотников попал в автомобиль, где находились семья из трёх человек и водитель. В результате взрыва мама скончалась на месте трагедии, а четырёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы. Пытаясь спасти сына, отец на попутном транспорте добрался до больницы и передал малыша медикам, но было уже слишком поздно.