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18 мая, 21:08

Два человека ранило в белгородском селе Петровка при ударе дрона-камикадзе

ВСУ обстреляли с помощью дрона-камикадзе село Петровка Белгородского района. Из-за сброса взрывного устройства пострадали мужчина и женщина: они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения разных частей тела, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бригадами скорой они доставлены в больницу № 2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнил Гладков.

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Ранее ВСУ также обстреляли Белгородскую область дронами-камикадзе, ударив по мирным гражданам. Не обошлось без жертв: один из беспилотников попал в автомобиль, где находились семья из трёх человек и водитель. В результате взрыва мама скончалась на месте трагедии, а четырёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы. Пытаясь спасти сына, отец на попутном транспорте добрался до больницы и передал малыша медикам, но было уже слишком поздно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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