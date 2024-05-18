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Регион
18 мая, 19:31

Над Белгородской областью сбили ракету "Точка-У"

Ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью вечером 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всё произошло около 21:15 мск. Работали дежурные средства ПВО. Всё произошло во время действия в области сирены ракетной опасности. В 21:37 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о её отмене.

Ещё один украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью
Ещё один украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Ранее Life.ru рассказывал, что на Белгородчине открыли ПВР для беженцев из Харьковской области. Всем будет оказана необходимая помощь, отметили власти.

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VK / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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