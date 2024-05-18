Над Белгородской областью сбили ракету "Точка-У"

Ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью вечером 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всё произошло около 21:15 мск. Работали дежурные средства ПВО. Всё произошло во время действия в области сирены ракетной опасности. В 21:37 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о её отмене.