Над Белгородской областью сбили ракету "Точка-У"
Ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью вечером 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всё произошло около 21:15 мск. Работали дежурные средства ПВО. Всё произошло во время действия в области сирены ракетной опасности. В 21:37 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о её отмене.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Белгородчине открыли ПВР для беженцев из Харьковской области. Всем будет оказана необходимая помощь, отметили власти.
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