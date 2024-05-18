Ещё один украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 16:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.