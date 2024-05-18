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Регион
18 мая, 15:25

Ещё один украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 16:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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За сегодня это уже не первый сбитый над регионом вражеский дрон. А накануне ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи РСЗО RM-70 Vampire. Большинство реактивных снарядов были уничтожены в небе. Пострадало два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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