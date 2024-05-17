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Регион
17 мая, 19:22

Два белгородца госпитализированы с осколочными ранениями после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вечернего обстрела региона со стороны ВСУ. В результате очередной атаки два мирных жителя получили тяжёлые ранения. Повреждены десятки домов и автомобилей.

"По предварительной информации, два человека пострадали. У одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области. Бригадами скорой пострадавшие доставлены в городскую больницу", — написал чиновник.

В Белгороде один из снарядов угодил в многоэтажный дом, разрушив крышу и потолок одной из квартир. К счастью, внутри никого не было. На окраинах столицы региона пострадали частные домовладения: в селе Дубовое — не менее шести строений, а в Таврове — ещё двенадцать. Осколками посекло суммарно десять автомобилей, подытожил Гладков.

Один человек погиб, ещё один ранен при атаке БПЛА на село в Белгородской области
Один человек погиб, ещё один ранен при атаке БПЛА на село в Белгородской области

По данным Минобороны РФ, украинские боевики открыли огонь по Белгородской области в 20:05, задействовав систему залпового огня RM-70 Vampire. Системами ПВО сбито 14 реактивных снарядов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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