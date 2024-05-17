Два белгородца госпитализированы с осколочными ранениями после атаки ВСУ

"По предварительной информации, два человека пострадали. У одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области. Бригадами скорой пострадавшие доставлены в городскую больницу", — написал чиновник.

В Белгороде один из снарядов угодил в многоэтажный дом, разрушив крышу и потолок одной из квартир. К счастью, внутри никого не было. На окраинах столицы региона пострадали частные домовладения: в селе Дубовое — не менее шести строений, а в Таврове — ещё двенадцать. Осколками посекло суммарно десять автомобилей, подытожил Гладков.