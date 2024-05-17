Один человек погиб, ещё один ранен при атаке БПЛА на село в Белгородской области

По его данным, двое мужчин приехали в село копать огород. Стоит отметить, что там сейчас введён режим ЧС и запрещено находиться. В итоге один был ранен и умер на месте, второй тоже пострадал, но смог добраться до больницы. Там врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и перевели в областную клиническую больницу.