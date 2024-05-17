Один человек погиб, ещё один ранен при атаке БПЛА на село в Белгородской области
ВСУ атаковали село Новая Наумовка Белгородского района дронами-камикадзе, в результате чего один человек погиб. Ещё один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, двое мужчин приехали в село копать огород. Стоит отметить, что там сейчас введён режим ЧС и запрещено находиться. В итоге один был ранен и умер на месте, второй тоже пострадал, но смог добраться до больницы. Там врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и перевели в областную клиническую больницу.
"Хочу ещё раз обратиться к жителям сёл, где введён режим ЧС: в данные населённые пункты приезжать нельзя! И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден. Пожалуйста, давайте беречь себя и своих близких!" — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском. Между тем за минувшую ночь над четырьмя регионами России было сбито более сотни вражеских дронов. Самые массированные атаки были направлены на Крым — там сбит и перехвачен 51 БПЛА.
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