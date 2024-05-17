Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России
Свыше ста беспилотников уничтожено за ночь над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые массированные атаки были на Крым, где сбит и перехвачен 51 дрон, а также на Краснодарский край, где пресечена атака 44 БПЛА. Кроме того, шесть беспилотников сбито над Белгородской областью и один — над Курской. Также были задействованы морская авиация и патрульные катера Черноморского флота, уничтожившие шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.
Один из беспилотников попал в автомобиль с гражданскими в Белгородской области. В результате погибли женщина и четырёхлетний ребёнок. Глава семейства получил травмы, но остался жив.
ТАСС / Николай Гынгазов