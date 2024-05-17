Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России

Самые массированные атаки были на Крым, где сбит и перехвачен 51 дрон, а также на Краснодарский край, где пресечена атака 44 БПЛА. Кроме того, шесть беспилотников сбито над Белгородской областью и один — над Курской. Также были задействованы морская авиация и патрульные катера Черноморского флота, уничтожившие шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.