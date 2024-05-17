Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 04:38

Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России

Свыше ста беспилотников уничтожено за ночь над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самые массированные атаки были на Крым, где сбит и перехвачен 51 дрон, а также на Краснодарский край, где пресечена атака 44 БПЛА. Кроме того, шесть беспилотников сбито над Белгородской областью и один — над Курской. Также были задействованы морская авиация и патрульные катера Черноморского флота, уничтожившие шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.

В Туапсе загорелся НПЗ после атаки двух беспилотников
В Туапсе загорелся НПЗ после атаки двух беспилотников

Один из беспилотников попал в автомобиль с гражданскими в Белгородской области. В результате погибли женщина и четырёхлетний ребёнок. Глава семейства получил травмы, но остался жив.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров