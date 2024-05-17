В Туапсе загорелся НПЗ после атаки двух беспилотников
ВСУ утром 17 мая попытались совершить террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру в Туапсе, задействовав два беспилотника. Об этом в телеграм-канале написал глава муниципального образования "Туапсинский район" Сергей Бойко.
"В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ. Специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил Бойко.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, возгорание было локализовано.
Ранее Life.ru рассказывал об отражённой атаке беспилотниками и бэзэкипажными катерами в Севастополе. В части города даже пропадал свет из-за падения обломков дронов на подстанцию.
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