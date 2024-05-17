Свыше десяти дронов ВСУ уничтожено над Новороссийском

"В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в Telegram-канале.

В прицеле беспилотников ВСУ этой ночью оказалась и Белгородская область. Один из дронов-камикадзе поразил автомобиль с семьёй. Мама и четырёхлетний ребёнок погибли. Глава семейства отделался царапинами и пребывает в состоянии шока.