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Регион
17 мая, 01:31

Свыше десяти дронов ВСУ уничтожено над Новороссийском

Дежурные системы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Новороссийск, уничтожив более десяти украинских беспилотников. Подробностями ночного налёта поделился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в Telegram-канале.

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Обломки сбитых дронов упали на подстанцию, оставив без света часть Севастополя

В прицеле беспилотников ВСУ этой ночью оказалась и Белгородская область. Один из дронов-камикадзе поразил автомобиль с семьёй. Мама и четырёхлетний ребёнок погибли. Глава семейства отделался царапинами и пребывает в состоянии шока.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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