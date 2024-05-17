Обломки сбитых дронов упали на подстанцию, оставив без света часть Севастополя

Атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ отражается в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По словам чиновника, для поражения воздушных целей используется стрелковое оружие.

"В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет. Сохраняйте спокойствие", — призвал соотечественников губернатор в Telegram-канале.

Позднее Развожаев добавил о частичном отключении света в связи с падением обломков беспилотников на подстанцию "Севастополь". Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения после отражения атаки.