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16 мая, 23:34

Обломки сбитых дронов упали на подстанцию, оставив без света часть Севастополя

Атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ отражается в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По словам чиновника, для поражения воздушных целей используется стрелковое оружие.

"В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет. Сохраняйте спокойствие", — призвал соотечественников губернатор в Telegram-канале.

Позднее Развожаев добавил о частичном отключении света в связи с падением обломков беспилотников на подстанцию "Севастополь". Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения после отражения атаки.

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В ночь на пятницу ВСУ также ударили по Белгородской области, задействовав дроны-камикадзе. Один из беспилотников угодил в автомобиль с семьёй, оставив в живых лишь двоих человек.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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