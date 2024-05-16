Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 12:54

ВМФ России вычислили и разнесли 11 безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма

Морская авиация ВМФ РФ уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма

Российская морская авиация вскрыла и уничтожила 11 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берегов Крыма. О предотвращении атаки сообщает Минобороны РФ.

"Около 14:00 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — уточнили в оборонном ведомстве.

ВС России уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Киеву странами НАТО
ВС России уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Киеву странами НАТО

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова. На кадрах видно, что к вражеским целям в Чёрном море приближается российский противолодочный вертолёт Ка-27. "Спираль" зависла над местом нахождения украинских катеров на несколько мгновений, после чего те начали взрываться.

Обложка ©

Безэкипажный катер ВСУ. Обложка © Youtube / Лампа Знаний

Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • черноеморе
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров