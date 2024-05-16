ВМФ России вычислили и разнесли 11 безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма
Морская авиация ВМФ РФ уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма
Российская морская авиация вскрыла и уничтожила 11 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берегов Крыма. О предотвращении атаки сообщает Минобороны РФ.
"Около 14:00 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова. На кадрах видно, что к вражеским целям в Чёрном море приближается российский противолодочный вертолёт Ка-27. "Спираль" зависла над местом нахождения украинских катеров на несколько мгновений, после чего те начали взрываться.
Безэкипажный катер ВСУ. Обложка © Youtube / Лампа Знаний