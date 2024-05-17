Женщина и ребёнок погибли под Белгородом в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе, ударив по мирным гражданам. Есть жертвы, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Один из беспилотников боевики направили в автомобиль, где находились семья из трёх человек и водитель. В результате взрыва мама скончалась на месте трагедии, а четырёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы. Пытаясь спасти сына, отец на попутном транспорте добрался до больницы и передал малыша медикам, но было уже слишком поздно.

"Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик четырёх лет умер в больнице. У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается", — добавил губернатор, выразив близким погибших свои соболезнования.