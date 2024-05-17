Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 23:15

Женщина и ребёнок погибли под Белгородом в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе, ударив по мирным гражданам. Есть жертвы, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Один из беспилотников боевики направили в автомобиль, где находились семья из трёх человек и водитель. В результате взрыва мама скончалась на месте трагедии, а четырёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы. Пытаясь спасти сына, отец на попутном транспорте добрался до больницы и передал малыша медикам, но было уже слишком поздно.

"Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик четырёх лет умер в больнице. У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается", — добавил губернатор, выразив близким погибших свои соболезнования.

Ещё один беспилотник угодил в автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка, спровоцировав возгорание резервуара с топливом. Однако спасатели быстро ликвидировали пожар.

Гладков: Остекление дома и авто повреждены в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ
Гладков: Остекление дома и авто повреждены в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ

Это не первый случай, когда украинские боевики сознательно направляют дроны-камикадзе в автомобили с гражданскими. Двумя днями ранее в результате аналогичной атаки пострадали три жителя Белгородской области.

Обложка ©

Unsplash / Maxim Tolchinskiy

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров