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15 мая, 11:42

Три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на машину под Белгородом

Три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на движущийся в поле легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Инцидент произошёл между сёлами Нехотеевка и Журавлёвка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали", — написал он в телеграм-канале.

У одного пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные осколочные раны лица, у другого — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий человек получил множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица, он будет лечиться амбулаторно.

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Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения в нескольких частных домовладениях. Также пострадали автомобиль и линия электропередачи.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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