Три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на машину под Белгородом

Три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на движущийся в поле легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Инцидент произошёл между сёлами Нехотеевка и Журавлёвка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали", — написал он в телеграм-канале.

У одного пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные осколочные раны лица, у другого — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий человек получил множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица, он будет лечиться амбулаторно.