Три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на машину под Белгородом
Три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на движущийся в поле легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Инцидент произошёл между сёлами Нехотеевка и Журавлёвка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали", — написал он в телеграм-канале.
У одного пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные осколочные раны лица, у другого — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий человек получил множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица, он будет лечиться амбулаторно.
Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения в нескольких частных домовладениях. Также пострадали автомобиль и линия электропередачи.
Telegram / Настоящий Гладков