Под обстрел ВСУ попало белгородское село Новая Таволжанка

"В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечён один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц", — написал глава региона в телеграм-канале.