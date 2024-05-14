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13 мая, 21:24

Под обстрел ВСУ попало белгородское село Новая Таволжанка

Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка, пострадавших нет

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечён один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Ранее над Белгородом сбили несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало семь человек: у двоих мужчин — черепно-мозговые травмы, они в тяжёлом состоянии. Остальные получили осколочные ранения. Кроме того, ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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