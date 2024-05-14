Чтобы обстрелы Белгорода со стороны ВСУ прекратились, нужно уничтожить тех, кто отдаёт эти приказы. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Для того чтобы прекратились обстрелы Белгорода и не только, нужно уничтожить тех, кто отдаёт эти приказы. В центр их принятия решений приезжают Блинкены и другая нечисть. До сих пор функционирует их Минобороны, Банковая и другие административные органы, где принимаются подобные решения", — отметил парламентарий.

По словам депутата, успехи российских войск на Харьковском направлении как раз и обеспечивают безопасность Белгороду. Однако, пояснил Журавлёв, ВС России продвинулись от границы километров на 30, а это расстояние, на которое спокойно стреляет весьма распространённый сейчас в ВСУ американский HIMARS.