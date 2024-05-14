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Удар по Белгороду 12 мая
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14 мая, 10:03

В Госдуме назвали верный способ прекратить обстрелы Белгорода

Журавлёв: Чтобы прекратить обстрелы Белгорода, нужно уничтожить отдающих приказы

Последствия обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Последствия обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Чтобы обстрелы Белгорода со стороны ВСУ прекратились, нужно уничтожить тех, кто отдаёт эти приказы. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Для того чтобы прекратились обстрелы Белгорода и не только, нужно уничтожить тех, кто отдаёт эти приказы. В центр их принятия решений приезжают Блинкены и другая нечисть. До сих пор функционирует их Минобороны, Банковая и другие административные органы, где принимаются подобные решения", — отметил парламентарий.

По словам депутата, успехи российских войск на Харьковском направлении как раз и обеспечивают безопасность Белгороду. Однако, пояснил Журавлёв, ВС России продвинулись от границы километров на 30, а это расстояние, на которое спокойно стреляет весьма распространённый сейчас в ВСУ американский HIMARS.

"Могу прогнозировать, что в ближайшее время обстрелы нашего мирного населения усилятся, не в состоянии победить на поле боя, кровавый киевский режим мстит простым людям, женщинам и детям", — заключил собеседник Life.ru.

Число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16
Число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16

В последнее время Белгород регулярно страдает от обстрелов ВСУ. Снаряды летят по жилым спальным кварталам, в которых живут простые мирные люди. Один из самых сильных обстрелов произошёл 12 мая. В результате украинского удара оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Среди жертв оказались двое детей и 17-летняя студентка. Спасти удалось 17 человек. Всего же в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города.

Ольга Годуненко
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