Гладков: Остекление дома и авто повреждены в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ
Обломки БПЛА в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с помощью двух беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Обломки беспилотника в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"В Белгороде один беспилотник упал на проезжую часть без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что второй БПЛА сбила система ПВО вблизи села Пушкарное. В результате этой атаки пострадавших нет. Однако после падения обломков в одной из квартир многоэтажного дома выбило окна. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.
Ранее Life.ru писал, что вчера три человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на машину под Белгородом. При этом атаки продолжились и в ночь на четверг. При обстреле Шебекина из РСЗО пострадали два жителя. А сегодня в разрушенном ракетой ВСУ жилом доме в Белгороде вспыхнул пожар.