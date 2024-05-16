Гладков: Остекление дома и авто повреждены в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с помощью двух беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обломки беспилотника в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В Белгороде один беспилотник упал на проезжую часть без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.