ПВО сбила ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над российскими регионами
МО РФ: ПВО сбила 10 ракет ATACMS над Крымом и две авиабомбы HAMMER над Белгородом
Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массовую украинскую атаку воздушных объектов на российские регионы. По информации Министерства обороны РФ, десять ракет ATACMS были уничтожены над Крымом, а французские авиабомбы HAMMER, два снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА удалось нейтрализовать над Белгородской областью.
"Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова, две ПРР "Харм", две УАБ "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, также пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области", — сообщили в ведомстве.
Об отражении массовой атаки на Севастополь ранее сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, никто не пострадал. Иная ситуация складывается в Белгородской области: там украинский снаряд попал в жилой дом, после чего строение загорелось. Ранено два человека.
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