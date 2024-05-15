ПВО сбила ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массовую украинскую атаку воздушных объектов на российские регионы. По информации Министерства обороны РФ, десять ракет ATACMS были уничтожены над Крымом, а французские авиабомбы HAMMER, два снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА удалось нейтрализовать над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова, две ПРР "Харм", две УАБ "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, также пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области", — сообщили в ведомстве.