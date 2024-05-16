Гладков: При обстреле Шебекино из РСЗО пострадали два жителя

Два жителя Шебекино пострадали в ходе обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгорода", — написал глава региона в телеграм-канале.

От прямых попаданий снарядов загорелся гараж и автомобиль на территории частного домовладения. Различные повреждения зафиксированы в восьми домах: один частично разрушен, в остальных выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены четыре автомобиля. На месте работают оперативные и аварийные службы.