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15 мая, 22:17

Гладков: При обстреле Шебекино из РСЗО пострадали два жителя

Два жителя Шебекино пострадали в ходе обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгорода", — написал глава региона в телеграм-канале.

От прямых попаданий снарядов загорелся гараж и автомобиль на территории частного домовладения. Различные повреждения зафиксированы в восьми домах: один частично разрушен, в остальных выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены четыре автомобиля. На месте работают оперативные и аварийные службы.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух авиабомб Hammer над Белгородской областью. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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