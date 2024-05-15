Минобороны: ПВО сбила две авиабомбы Hammer над Белгородской областью
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытка атаки киевского режима была пресечена с 20:00 до 20:30 мск, уточнили в телеграм-канале ведомства. Обошлось без пострадавших, заявил ранее губернатор области Вячеслав Гладков. Сейчас на всей территории области запущена сирена ракетной опасности.
Авиабомбы французского производства над Белгородской областью были сбиты и минувшей ночью. Также ПВО уничтожила два снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников.
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