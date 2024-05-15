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15 мая, 19:25

Минобороны: ПВО сбила две авиабомбы Hammer над Белгородской областью

Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки киевского режима была пресечена с 20:00 до 20:30 мск, уточнили в телеграм-канале ведомства. Обошлось без пострадавших, заявил ранее губернатор области Вячеслав Гладков. Сейчас на всей территории области запущена сирена ракетной опасности.

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Авиабомбы французского производства над Белгородской областью были сбиты и минувшей ночью. Также ПВО уничтожила два снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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