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15 мая, 18:18

Российская ПВО отразила атаку со стороны ВСУ в Белгородской области

Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщил вечером в среду, 15 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

"Сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Петровка различные повреждения выявлены в трёх частных жилых домовладениях", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в этих домах выбиты окна, а также посечены кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы повреждения на ЛЭП и линиях газоснабжения. Без света остались жители одной из улиц Петровки.

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Как сообщал Life.ru, днём 15 мая на всей территории Белгородской области были запущены сирены ракетной опасности. Жителей попросили спуститься в укрытия и не подходить к окнам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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