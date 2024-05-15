Российская ПВО отразила атаку со стороны ВСУ в Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским районом сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщил вечером в среду, 15 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

"Сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Петровка различные повреждения выявлены в трёх частных жилых домовладениях", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в этих домах выбиты окна, а также посечены кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы повреждения на ЛЭП и линиях газоснабжения. Без света остались жители одной из улиц Петровки.