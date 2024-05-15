Сирены ракетной опасности запущены на всей территории Белгородской области

На всей территории Белгородской области днём 15 мая были запущены сирены ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

"Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал глава области в телеграм-канале.