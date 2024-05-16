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15 мая, 21:47

Средства ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка Киева совершить террористическую атаку была, пресечена около 23:00 мск, уточнили в ведомстве.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, осколками сбитой ракеты повреждено два частных дома и машина в одном из СНТ на Северной стороне. Ещё в одном товариществе собственников недвижимости от взрывной волны повреждено шесть окон. Никто из людей не пострадал.

ПВО отразила воздушную атаку на Севастополь
ПВО отразила воздушную атаку на Севастополь

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила две авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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