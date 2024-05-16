Средства ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка Киева совершить террористическую атаку была, пресечена около 23:00 мск, уточнили в ведомстве.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, осколками сбитой ракеты повреждено два частных дома и машина в одном из СНТ на Северной стороне. Ещё в одном товариществе собственников недвижимости от взрывной волны повреждено шесть окон. Никто из людей не пострадал.