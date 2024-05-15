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15 мая, 20:31

ПВО отразила воздушную атаку на Севастополь

Системы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь, сбив несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры", — написал чиновник в телеграм-канале.

Также Развожаев призвал не снимать и не выкладывать в Сеть работу военных и результаты атак.

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Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе находят несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ракет ATACMS. Атаку ими ВСУ предприняли в ночное время.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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