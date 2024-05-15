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15 мая, 08:07

Развожаев: В Севастополе находят несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ATACMS

В Севастополе после ночного обстрела со стороны ВСУ находят несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ракет ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Суббоеприпасы, найденные в Севастополе после украинского обстрела. Фото © Telegram / Михаил Развожаев

Суббоеприпасы, найденные в Севастополе после украинского обстрела. Фото © Telegram / Михаил Развожаев

"Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас даёт большое количество стальных фрагментов", — написал он в телеграм-канале.

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Радиус поражения суббоеприпаса составляет 15 метров. Глава города призвал родителей объяснить детям, что такие предметы ни в коем случае нельзя поднимать.

Ранее в Курской области пенсионер нашёл неразорвавшуюся ракету от украинской РСЗО "Ольха". Судя по фото, она осталась ждать мужчину воткнутой в землю. По данным Mash, снаряд был начинён кассетными боеприпасами.

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Напомним, об отражении массовой атаки на Севастополь ранее сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / Михаил Развожаев

Матвей Константинов
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