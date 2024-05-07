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7 мая, 12:11

Под Курском пенсионер нашёл неразорвавшуюся с зимы ракету "Ольха" со смертоносным содержимым

В Курской области пенсионер нашёл неразорвавшуюся украинскую ракету "Ольха"

Ракета, которой ВСУ ещё зимой обстреливали Курскую область, воткнулась в землю и не разорвалась. Обложка © Mash

Ракета, которой ВСУ ещё зимой обстреливали Курскую область, воткнулась в землю и не разорвалась. Обложка © Mash

В городе Дмитриев Курской области пенсионер случайно нашёл неразорвавшуюся украинскую ракету "Ольха". По данным Mash, снаряд, начинённый кассетными боеприпасами, попросту оказался воткнут в землю. Мужчина уверен, что ракета лежит ещё с зимы, когда город атаковали ВСУ. Вскоре находкой займутся сапёры.

К слову, никаких военных или стратегических объектов в округе нет. Если бы ракета разорвалась, от кассетных боеприпасов пострадали бы мирные люди.

"Ольха" — реактивная система залпового огня, которую использует украинская армия в противостоянии с Россией. Создана с использованием элементов советской РСЗО "Смерч". В конце декабря 2023 года и в начале 2024-го кровопролитные удары по российскому Белгороду ВСУ наносили именно "Ольхой".

Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ
Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами курский посёлок Тёткино, а в Горловке из-за такой бомбы недавно погиб подросток.

Марина Калегина
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