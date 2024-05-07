Под Курском пенсионер нашёл неразорвавшуюся с зимы ракету "Ольха" со смертоносным содержимым
В Курской области пенсионер нашёл неразорвавшуюся украинскую ракету "Ольха"
Ракета, которой ВСУ ещё зимой обстреливали Курскую область, воткнулась в землю и не разорвалась. Обложка © Mash
В городе Дмитриев Курской области пенсионер случайно нашёл неразорвавшуюся украинскую ракету "Ольха". По данным Mash, снаряд, начинённый кассетными боеприпасами, попросту оказался воткнут в землю. Мужчина уверен, что ракета лежит ещё с зимы, когда город атаковали ВСУ. Вскоре находкой займутся сапёры.
К слову, никаких военных или стратегических объектов в округе нет. Если бы ракета разорвалась, от кассетных боеприпасов пострадали бы мирные люди.
"Ольха" — реактивная система залпового огня, которую использует украинская армия в противостоянии с Россией. Создана с использованием элементов советской РСЗО "Смерч". В конце декабря 2023 года и в начале 2024-го кровопролитные удары по российскому Белгороду ВСУ наносили именно "Ольхой".