Под Курском пенсионер нашёл неразорвавшуюся с зимы ракету "Ольха" со смертоносным содержимым

В городе Дмитриев Курской области пенсионер случайно нашёл неразорвавшуюся украинскую ракету "Ольха". По данным Mash, снаряд, начинённый кассетными боеприпасами, попросту оказался воткнут в землю. Мужчина уверен, что ракета лежит ещё с зимы, когда город атаковали ВСУ. Вскоре находкой займутся сапёры.

К слову, никаких военных или стратегических объектов в округе нет. Если бы ракета разорвалась, от кассетных боеприпасов пострадали бы мирные люди.