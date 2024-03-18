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18 марта, 11:00

Подросток погиб в результате взрыва кассетного боеприпаса в Горловке

В результате взрыва неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке погиб подросток. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Населённый пункт Горловка (Никитовский район): по улице Шашурина, 15а, в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб парень — подросток 2008 года рождения", — говорится в телеграм-канале представительства.

Член избиркома в Бердянске погибла в результате обстрела ВСУ
Член избиркома в Бердянске погибла в результате обстрела ВСУ

А ранее Life.ru сообщал, что Белгород и область подверглись массовым обстрелам со стороны ВСУ. В результате одной из атак погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. За неделю удары украинских военных в общей сложности унесли жизни 11 человек, ещё 82 ранены. Кроме того, во время сегодняшней атаки погибло ещё два человека.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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