Подросток погиб в результате взрыва кассетного боеприпаса в Горловке

В результате взрыва неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке погиб подросток. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

А ранее Life.ru сообщал, что Белгород и область подверглись массовым обстрелам со стороны ВСУ. В результате одной из атак погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. За неделю удары украинских военных в общей сложности унесли жизни 11 человек, ещё 82 ранены. Кроме того, во время сегодняшней атаки погибло ещё два человека.