ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами курский посёлок Тёткино
ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт. Противник использовал кассетные боеприпасы, всего было пять прилётов.
"Никто из жителей не пострадал... Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", — написал он в телеграм-канале.
Ранее мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Ещё две женщины пострадали. Всего 19 апреля противник обстрелял столицу Донецкой Народной Республики 13 раз, выпустив 34 боеприпаса, в том числе кассетных.
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ТАСС / Павел Колядин