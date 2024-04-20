ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами курский посёлок Тёткино

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт. Противник использовал кассетные боеприпасы, всего было пять прилётов.

"Никто из жителей не пострадал... Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", — написал он в телеграм-канале.