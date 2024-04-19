"Известия" раскрыли детали гибели военкора Ерёмина в зоне СВО

Военкор "Известий" Семён Ерёмин погиб в зоне СВО при атаке FVP-дрона. Как сообщила газета, журналист получил смертельное ранение после второго сброса с беспилотника.

В момент атаки Ерёмин выполнял профессиональные обязанности — снимал репортаж. Его последний материал вышел сегодня в эфире телеканала РЕН ТВ. По информации газеты, он работал в селе Приютное и снимал сюжет про борьбу с беспилотниками.

Ерёмин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. В Ставропольском государственном университете он получил дипломы по специальностям "Журналистика" и "Юриспруденция". С августа 2017 года военкор работал специальным корреспондентом МИЦ "Известия" в Москве.

В зону СВО Ерёмин отправился в феврале 2022 года. Именно он первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепёках" и расчётах FPV-дронов. Также он делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

"За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел миномётчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов", — делится газета.