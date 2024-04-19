Погибшего военкора Ерёмина предложили наградить орденом Мужества посмертно

О смерти военного корреспондента газеты "Известия" Семёна Ерёмина стало известно сегодня, 19 апреля. Издание сообщило, что он погиб в зоне СВО, не приведя других деталей. Военкор работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.