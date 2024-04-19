Погибшего военкора Ерёмина предложили наградить орденом Мужества посмертно
ОП РФ ходатайствует о награждении погибшего военкора Ерёмина орденом Мужества
Погибший журналист газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU
Общественная палата (ОП) РФ выступила с инициативой о награждении погибшего журналиста "Известий" Семёна Ерёмина орденом Мужества. Об этом рассказал член ОП Александр Малькевич.
"Общественная палата ходатайствует о награждении его орденом Мужества посмертно", — приводит ТАСС его слова.
О смерти военного корреспондента газеты "Известия" Семёна Ерёмина стало известно сегодня, 19 апреля. Издание сообщило, что он погиб в зоне СВО, не приведя других деталей. Военкор работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.